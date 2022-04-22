立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，「連續2次出狀況，不可思議，一定有問題！」辭職與否跟真相無關，應清楚告知社會大眾真相。（葉書宏攝）

華視新聞20日一連出包2次，今（22日）再次發聲明對觀眾深感歉意以外，陳郁秀將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職；陳雅琳則辭去代理總經理職務。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，「連續2次出狀況，不可思議，一定有問題！」辭職與否跟真相無關，應清楚告知社會大眾真相。

鄭運鵬表示，對於兩人請辭個人沒有意見，但重點是為何可以連續出包，還連續2次，是否是操作人員有狀況，無論是否辭職，還是把真相告知社會大眾，華視屬於公廣集團一分子又是新聞台，國安議題不應該拿來開玩笑，任何一個環節可以連續出狀況而無法阻止，這是不可思議的事情。

鄭運鵬指出，總經理、董事長也不可能親自去操作機器，為何會出這狀況，解釋不足，若操作人員是故意的就清楚告知，並非記大過可以了事，新聞台是特許之前爭議也很大，每一台的執照、定頻與否都是大事情、大新聞。

再者，華視新聞是老品牌又是公廣集團之一，辭職不代表真相，也不會認為是他們操作的，他們不辭職都可以接受，鄭運鵬質疑，到底哪個環節出問題，不像台電跳電有錄影畫面，「連續2次出狀況，不可思議，一定有問題！」這個問題不是推給基層同仁過失，到底是那個人或團隊出了什麼事情，要清楚交代。

鄭運鵬指出，華視新聞台還給它執照，那以後製造恐慌是公廣集團的華視新聞台，這沒人可以接受，真的真相拿出來，不會是個案，若是個案也希望給其他新聞台一個經驗，這才是真正負責任的作法，辭職與否跟真相無關，操作人員到底發生什麼事情，需要社會檢驗。