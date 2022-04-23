俗話說：「360行，行行出狀元！」說得不錯，不論從事何種行業，只要努力不懈、不怠惰，都能夠有所成就。只是，工作百百種，有的容易賺大錢、有的忙碌辛苦僅夠餬口……，不論是何種工作，都有其不為人知的職業傷害或是風險性；以近來國內社會新聞為例，最讓小編印象深刻的，莫過於先前因為不滿被規勸未戴口罩引發紛爭，最後竟然持刀刺死超商店員的駭人事件……，誰能料想一個再普通不過的超商店員，會因為客人的一時「不爽」而丟了性命。

不過，這也正體現出360行不同行業需承受大小風險，不一而足；適逢一年一度51勞動節前夕，小花平台溫馨提醒，不論你從事行業的風險係數高低，身在職場，每個人都可以被稱為是「做工的人」，無關乎藍領或是白領，重要的是，及早做好個人保障規劃，為不可見的人生風險預先做好準備，一旦風險來臨，才不致手足無措！

你的工作危險？網友票選最危險職業前10名有……

前述的超商店員，正好名列網友票選最危險職業的前10名，你也好奇自己的職業究竟危不危險？以下整理一份網路調查，網友票選的最危險職業前10名：

第10名、司機駕駛

獲選原因：好不容易載到客人，不免擔心是不是醉漢會吐在車上？會不會一言不合就成為命案現場？另外還要時時留意機車鑽縫、汽車衝撞等危險狀況，「可不是開開車就好了！」

第9名、藝人明星

獲選原因：當藝人明星卸下光環後，從A咖淪落B咖、C咖，宛如從天堂墜落地獄的心情，恐怕一點也不好過……；如果再有酸民躲在電腦背後敲敲鍵盤、隨便打出來的一字一句，可能輕易就將人推入深淵，憂鬱症、恐慌症誰能擋得住？

第8名、運動員

獲選原因：舉凡在棒球場上被K到頭、籃球場上的運球碰撞、體操單槓的突然失手……，都可能斷送自己的運動生涯，更何況是運動長久性身體傷害也少不了，甚至影響一輩子生活都有可能。

第7名、政治人物

獲選原因：歷史上有許多政治人物都死於非命，因為政治立場的不對盤，很容易引起仇恨甚至大大小小的攻擊，不是槍殺就是意外身亡，諸如陳水扁、連勝文槍擊案件，至今依然歷歷在目。

第6名、超商店員

獲選原因：就如同前述的超商店員被刺死新聞事件，過程相當駭人；除此之外，還要會泡咖啡、整理環境、理貨上架……，就連沒戴口罩也要負責規勸，有網友形容這份工作「簡直需要三頭六臂才能擔任！」