運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖最適合的職業，若是選對了工作，將能盡情發揮所長，事業進展一日千里，大有所成。

▍生肖鼠

屬鼠人最適合的事業就是自己創業，因為屬鼠的人很聰明，擅長思考，而且他們的財運非常好，如果自己創業，很容易發財。

▍生肖牛

屬牛人適合做銷售類的工作，因為他們天生給人一種踏實可靠的安全感，同時又具備吃苦耐勞的特質。所以銷售類的工作很適合他們，努力打拚一定會大有前途。

▍生肖虎

屬虎人適合的職業是上班族，他們天生有領導氣質，且做事一心一意，能做出亮眼的成績，容易得到提拔，獲得榮譽的同時也讓收入提高。

▍生肖兔

屬兔之人心思縝密，溫柔且善良，適合從事服務業和檢測類的工作。他們精力充沛，洞察力強，在這些行業中會順利的發展，將來必定會有很大的收穫。

▍生肖龍

屬龍人性格倔強，嚴於律己，責任心強，認為是非曲直很重要，非常適合做法務方面的工作。一身正氣，公正無私，屬龍人只要在年輕時辛苦幾年，能給下半輩子打下良好的經濟基礎。

▍生肖蛇

屬蛇人很有野心，對於名利的慾望高於常人，而且他們天生具備吸引人的神秘魅力。所以對於屬蛇人來說，適合從事演藝、娛樂事業，說不定下一個紅起來的就是他們！

▍生肖馬

屬馬的人推斷力強，頭腦靈活，機警敏捷。適合的職業有作家、企業家，在這些行業中他們可以輕輕鬆鬆脫穎而出。性格堅強，即使遇到困難，對自己事業的熱情依舊不減，注定會成功。

▍生肖羊

屬羊人具有細膩的思考力和毅力，有主見，反抗性強。從不隨波逐流，能找到適合自己的路，適合從事畫家、公務員、技術顧問等職業，若有貴人相助必能成就大業。

▍生肖猴

屬猴的人幽默活潑、人緣好，且通常他們的運氣都相當不錯，是幸運的智多星。所以若是從事演藝工作或獨立經營事業，必能有一番作為。在自由的氛圍中更能發揮長處，體現個人的價值。

▍生肖雞

屬雞之人心思縝密，勤奮努力，在文化領域極有天賦。天道酬勤，努力總有回報，容易成功的職位有教育、文藝、理財師等，在這些職位只要稍加努力，將可以事半功倍。

▍生肖狗

屬狗人積極進取，努力發揮潛能，做事非常認真負責，且耐心公正。所以他們在事業上亦會小有成就，日子過得平安喜樂。他們適合的職業是教師、醫務、經營者等。

▍生肖豬

屬豬之人善良老實，沉著厚道，適合從事教育、醫療、服務業等職業。在這些崗位上，他們可以做得非常出色。不怕枯燥，專心致志，一點點累積，讓自己不斷發光。

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