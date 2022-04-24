大甲環保復育公園東側露天養鴨場長年發出惡臭，建興里長蔡明河24日率領上百位居民前往抗議。（民眾提供）

大甲環保復育公園東側露天養鴨場長年發出惡臭，建興里長蔡明河24日率領上百位居民前往抗議。（民眾提供）

台中市大甲環保復育公園東側露天養鴨場長年發出惡臭，排水未處理直接排放至九張犁圳，建興里長蔡明河24日率領上百位居民前往抗議，不滿養鴨業者為私利經勸阻後仍不顧里民反對，還執意擴大養殖範圍至10餘甲地，希望市府發照時慎重考慮，勿圖利各人利益。

蔡明河指出，養鴨場嚴重影響里內環境衛生，鴨毛亂飛飄臭味、也無汙水處理設施直接排入九張犁圳，罔顧里民的居住權益、衝擊環境衛生，且露天餵養吸引大批鳥類停駐，不只影響週遭農民農作，更易帶來禽流感引響社區。

蔡明河說，養鴨業者為私利經勸阻後仍不顧里民反對，如今還執意擴大養殖範圍至10餘甲地，養鴨場汙染環境且鄰近建興庄內及海邊，大型開放式養鴨場帶來的汙染，會嚴重影響里內居民居住品質與生活環境。

蔡明河表示，對於業者有無藉由市府核發農業用地作農業設施容許使用同意書，希望市府能重視。此外，是否有於國有農牧用地上整地回填大量廢棄土磚石土方賺取暴利，市府也應該要調查。

台中市環保局指出，2020年至2022年多次派員前往稽查，並曾會同現場人員，現場為土方，有提供土方來源證明文件，已函文國有財產署就回填部分是否符合租賃契約依權責妥處，另查有關農業發展條例農業使用不符部分，農業局已辦理在案。

另外，有關養鴨場未領有水汙染防治許可（養鴨數超過1萬頭），今年3月中旬以違反水汙染防治法部分處分6萬元罰鍰，後續業主表示已降低鴨隻至列管數量以下；經數次採水檢驗未超出標準，查稽查人員多次巡視，均未查獲確切影響環境衛生情形。