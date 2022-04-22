前總統陳水扁國務機要費案纏訟逾15年，立院財政委員會昨審查攸關國務機要費除罪化的《會計法》修正案，藍綠爆發數波肉搏衝突，藍營怒批是為一人修法。立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（22日）回應，國務機要費本來就針對總統個人，國民黨批評修法只為一個人，當然就只為「總統」。

鄭運鵬表示，國務機要費本來就針對總統個人，國民黨批評修法只為一個人，當然就只為「總統」，台灣於1996年才有總統選舉，之前法制不足，總統沒有特別費，只有國務機要費，這本來就是很特殊的。

鄭運鵬說，前總統陳水扁之後的馬總統、蔡總統因為有國務機要費案前例，當然不可能有國務機要費使用的灰色地帶或法律不足狀況下去誤用，這是法致的問題，法制上是歷史共業，這是總統的職權，本來就會針對個人去修法，這是很特殊的狀況

此外，民進黨總召柯建銘之前也提過，特別費為了6000多人去處理，鄭運鵬強調，台灣不可能有6000多位總統，國務機要費只有針對一人，國民黨這樣說是沒常識，似是而非的理論，可以反對《會計法》修法，卻稱是為一人修法，是假裝不知道《會計法》中的國務機要費就只針對總統。

鄭運鵬表示，國務機要費案是扁案中最有名，但卻是判決最輕的案子，最後僅有偽造文書，若《會計法》可以順利通過，對於國民黨而言也是協助轉型正義、處理歷史共業的腳色，國民黨可以質疑，但不用特地延伸。