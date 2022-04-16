阿里山優遊吧斯遊樂園區董事長鄭虞坪憂心衝擊剛才復甦的觀光業。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

「打滿3劑才能跟團」旅行業炸鍋！ 陳時中致歉：以後會盡量溝通

中央祭出打第3劑疫苗才能出團旅遊，衝擊旅行業者及旅客，交通部長王國材16日表示，這幾天旅行業要因應會有點亂，已指示觀光局及民航局全力協助旅客拿回更多已付的團費；但觀光旅行業哀嘆宣布得太冒然，衝擊剛才復甦的觀光業。

王國材16日到阿里山國家風景區管理處參加雲嘉嘉觀光圈交流活動，接受媒體訪問時表示，由於疫情嚴峻，配合中央新防疫措施，最近幾天旅行業者要因應會有點亂，交通部會協助業者及已經訂團民眾持續處理退費問題。

嘉義市旅行公會理事長陳樺忠指出，施打第三劑疫苗的普及率不理想，中央的新措施造成原本參團的人不能參團，也導致旅行業受損失，尤其最嚴重的是澎湖、金門、馬祖等離島，都是航空機票，容易有退票糾紛，希望交通部觀光局、航空局讓業者能有緩衝機制，例如延期開票出團。

阿里山優遊吧斯遊樂園區董事長鄭虞坪指出，以目前疫苗施打情形來看，大概有一半旅客不能參加團旅，勢必影響遊覽車、旅行社、飯店民宿等業者，中央突然宣布得太冒然，對好不容易開始復甦的觀光旅遊業衝擊大，建議維持打2劑及出遊前快篩陰性就能參團，或者對未打滿3劑的人參團有其他機制。