基隆21日新增215例新冠患者，台灣民眾黨認為，疫情尚未消退之下，人數恐怕還會再攀升，造成基隆市民人心惶惶，受到最大衝擊恐怕是觀光勝地廟口夜市，立委邱臣遠表示，基隆市政府如果真的有做好超前部署，應該早就要擬定受衝擊商家補助措施，如果基隆資源不夠，那也可以請求中央支援。

民眾黨籍立委邱臣遠與仁愛區市議員參選人李依芩，21日前往基隆廟口，第一線了解攤商和市民的需求，並發放防疫面罩與口罩，希望可以實質的幫助攤商，並彙集攤商們實際的需求，以利後續向基隆市政府以及中央政府提出改善建議。

邱臣遠表示，政府常常說已經做好超前部署，但基隆從疫情爆發起，相關配套措施都一再顯示政府並沒有準備好，今天第一線來協助攤商，就聽到許多民眾對於政府應對措施的不足而有所抱怨。

邱臣遠呼籲，政府除了對於一般市民的確診或防疫應有所應對之外，千萬不能忽視這些辛苦打拼的商家，因為商家背後又是無數家庭的經濟支柱。

另一方面，民眾黨要求市政府能補助攤商的外送平台費用，李依芩認為，基隆市政府應該即刻針對受衝擊的業者擬定補助措施，例如向中央爭取如同去年的商家補助、針對基隆的攤商發放夜市券、在鼓勵以「外帶代替內用」的前提下補助攤商外送平台的費用等。