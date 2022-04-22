〈私立高級中等以上學校退場條例〉今(22)日在立法院三讀通過。實踐大學前校長陳振貴認為，政府展現魄力與決心，不僅對退場學校設有預警與專輔2年機制，更有退場基金作後盾，教育部與學校長久模糊的關係，也正式釐清為夥伴關係，這個條例就其精神與內容而言，值得肯定。

陳振貴表示，台灣因為教改在20多年前開始廣設高中大學，但因為少子化的衝擊，造成一些私立學校退場，還有的必須瘦身，才能正常辦下去，已成為全民的共業。

「今天立法院通過的私校退場條例，可以說是今人為前人在善後！」陳振貴說，教育是百年大計，制定教育政策，必須作全面性及歷史綜橫面的考量，當時就是未考量有少子化來臨的因素，才造成今天的窘境。在台灣教育史上這是一個非常大的失敗案例，值得全民尤其教育部的省思。

陳振貴認為，立法院三讀通過的〈私立高級中等以上學校退場條例〉，目的在解決私校少子化的共業，經過5年多各方的研議，整體而言它的目標明確，辦法展現政府的魄力與決心，其精神與原則拿揑得宜，有預警與專輔2年機制，更有退場基金作後盾，學校剩餘財產充公，符合社會各界的期待，同時由此條例可以看到教育部與學校長久模糊的關係，正式釐清為夥伴關係，這個條例就其精神與內容而言值得肯定。

「從今天開始，接著就看條例如何落實了，大家試目以待！」陳振貴指出，台灣少子化是個不可逆的趨勢，為維持學校教學品質、健全學校財務，各校除了設法增加推廣、財務收入外，更要積極營造校園國際化環境，如開設全英語學位學程，國際學院、華語中心等，以擴招境外生，彌補國內學生的不足，才能永續經營。

陳振貴強調，今天通過的退場條例是在解決歷史共業，本人更期待配合2030年以英語為第二官方語言的政策，政府開始擬定類似「國際教育專法」，來因應並迎接另一個新教育階段的開始。