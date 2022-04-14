中央流行疫情指揮中心擬讓「社交距離APP」取代實聯制，指揮官陳時中今天提醒，確診者務必上傳資料，否則可以依傳染病防治法開罰，至於金額？陳時中說，不希望動用到罰則，相信被提醒之後全民會配合來做。

他強調，目前有傳染病防治法可以要求確診者務必要上傳資料，若他沒上，就會有衛生單位持續聯絡確診者一定要上傳，「法可以管，但不希望用到法來管」」，相信大部分台灣人都是有水準的。

由於新北市已經宣佈，確診人數破千就不再公布疫調足跡，中央會跟進嗎，是否比照去年本土疫情時，將人力挪去其他工作？

陳時中表示，現在已經近千例的關聯圖不代表意義，以前是對於追蹤來源做分析，當病人的量疫情到達一個規模後，要顧慮他傳給多少人，哪些人要提高警覺，把以前很多層圈的疫情調查是重點，對於親密的這一圈做一遍。

但現在必須確診者也要主動應變，對於有接觸的人也提高警覺。因此推出社交距離APP，維護效率會更快，不用像以前3到5天只能做一個CASE，以前的病毒潛伏期3到14天追到上，但現在只有3天，甚至1天到1天半，後續調查3天到5天 永遠都落後。

因此，陳時中強調，現在疫調改成，是重點疫調、自主應變、大家使用社交距離APP，這樣疫調一天內就完成，疫情才能控制在一定規模內。