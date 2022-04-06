立委沈發惠今日質詢時指出，生活市集在網路上賣酒，甚至宣傳可以透過AI辨識身分辨識，成為創業模式。財政部長蘇建榮表示，如果是累犯的話未來考慮停止營業

蘇建榮今日到立法院財委會接受備詢，立委沈發惠直接點出生活市集在網路上賣酒，並且還接受媒體採訪，透過AI辨識進行身分驗證，宣傳是創業成功的模式。

蘇建榮今日回應，這個案子台北市政府財政局已經透過《菸酒管理法》裁罰1萬與3萬元，如果日後再犯就是按次處罰，第3次以上就要處罰5萬元以上。

蘇建榮表示，生活市集曲解法律的意思，網路販賣酒是法所不許，不論是否可以身分辨識。

沈發惠表示，政府目前為止才罰4萬元，法是否應該要檢討？蘇建榮回應，的確有必要檢討，財政部態度要積極與明確，也確實造成其他合法銷售酒商不公平競爭，未來有必要的可以修法累犯加重處分，甚至停止營業。

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