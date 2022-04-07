立委曝今新增380例本土 陳時中點頭默認

國內本土確診個案連續6天突破百例，累計1077人，外界關心今確診數是否又創新高，立委林為洲今在立法院社福及衛環委員會詢問衛福部長陳時中「今天有幾例確診」，陳回「很多」，林又說「我聽到是本土380例」，陳點頭「對」！

林為洲補充，若含境外移入就超過500例，陳時中也不隱瞞，索性點頭認同這個數字，等於又創今年以來新高。

林為洲表示，民眾都在問到底要共存還是清零，如今根本沒有清不清零的問題，過去防疫分為一、二、三級，現在都取消了，「當無法因應升級時，我們不得不與病毒共存」。他尊重指揮中心放棄「完全圍堵」的作法，匡列圍堵做疫調已來不及了；陳時中回覆，未來會簡化疫調。

林為洲接著說，現在的問題是如何「減害」，需要超前部署，在不管制活動的情況下加強檢測。他問陳時中，為何只有基隆在做愛心快篩，陳回「其他地方也可以做」。

林為洲建議，既然已放棄大規模匡列，指揮中心應設定「疫情熱區」擴大篩檢。由於PCR成本高，又需要比較長的時間，不妨比照「口罩國家隊」作法，盡速成立「快篩國家隊」，提升試劑量能，在不匡列、不管制生活下實施，民眾才不會無所適從。

疫情燒連假後確診狂飆 陳時中默認本土再+380