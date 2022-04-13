本土快要破千 陳時中驚吐：現在還是初期

本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增744例本土個案，189例境外移入個案，今日新增本土個案數再創今年新高，且比昨551例一口氣就多了近200例，讓指揮官陳時中口中的4月底本土病例恐破千例的時間點，似乎還會再提前。但是否已經是高點？陳時中說，「現在還很難預測。」

對於日前陳時中宣布，本土疫情每日確診數達1500例時，就會啟動輕症在家，現在是否要提早到下週啟動？陳時中說，現在中央已經公布指引，有的縣市也已經討論差不多了，明天會再請各縣市大家一起討論，把更多細節互相觀摩學習的地放，盡快啟動試辦計畫。

對於今天疫情再創新高，陳時中表示，現在還是疫情發展初期，持續增加中，日前連續三天維持400多例，昨天增加500多，今天就700多，「往上的趨勢是一定的，但是高點在哪，現在很難預測，任何可能性都會有。」

阿妹的演唱會後面還有三場，會不會考慮任何限縮措施？陳時中說，每一批不是原來的人，除非工作人員確診就工作人員換掉，因為新一批的觀眾和舊的一批不同，確診的已經隔離治療中。對於大型活動，他呼籲，去聽的人都可以下載「社交距離App」對於防疫效力會增加很多。