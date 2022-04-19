國內今(19)日新增1626例本土病例，再創新高，病例分佈21縣市，疾管署最新公布的確診地圖，原本0確診的連江縣，今天新增3例，變成淡橙色，全國22縣市都淪陷，其中以台北市、新北市、桃園市及基隆市今年累計病例最多，都已突破千例以上，呈現深咖啡色。
本土疫情升溫，有鑑於單日確診數迅速飆升，疾管署「本土病例地理分布」調整顏色分級，改成今年累計確診618人以上才是深咖啡色、次深褐色為176至617人、橘色為53至175人、淡橙色為3至52人、淡黃色為0至2人。
根據疾管署19日下午14：19更新的本土病例地理分布，目前包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣共6縣市都呈現深咖啡色（>618人），其中北北基桃4縣市今年累計病例都已破千，台北市2071人，新北市更達4297人。
次深褐色（176至617人）有宜蘭縣、台中市、新竹縣、台南市、屏東縣、新竹市；橘色（53至175人）有台東縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市；淡橙色（3至52人）有南投縣、雲林縣、金門縣、連江縣；澎湖縣為淡黃色（0至2人），全台22縣市都已淪陷。
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