首例2歲重症童離世！ 陳時中：深感不捨 明開會檢討送醫指引

新北市中和2歲男童確診新冠肺炎後重症不幸病逝，外界質疑送醫指引有疏失，導致錯失黃金救援期，疫情指揮官陳時中今表示，明天下午會請兒科專家討論送醫指引，此話一出引發網友炸鍋，「明天再說？人都死了，立刻反省啊！」

陳時中今（19）日於疫情記者會中表示，接獲2歲男童過世消息深感不捨，不過整體醫護人員，如雙和醫院及台大醫院，專家們都盡了很大的力氣，當中當然有需要檢討、改進的地方，明天下午會請兒科相關專家召開會議，進一步討論送醫指引，或相關注意事項，討論後會再和大家報告。

整起事件始末，2歲男童上周四（14日）開始發燒，當日下午陷入昏迷，男童母親打電話通報，於5點42分進線，1922得知後後送新北市衛生局處理，衛生局再聯繫醫院，6點半和母親聯繫確認情況，聯絡119送醫，直到7點06分才出車，並於7點31分到院，中間2個小時來回的時間，被各界質疑流程疏失，錯失黃金救援期。

消息曝光後，引發網友怒火，「自己講完不覺得怪嗎？」、「人死了才要動作，真的很廢」、「天哪原來還沒檢討」、「台灣世界最慢爆發，反應世界最慢」、「所謂的超前部署，原來是明天下午檢討」、「還要等明天？」、「台灣世界最慢爆發，反應世界最慢」、「到底有什麼事情，都不能下午趕快討論？」、「挖塞，事情都發生幾天了？還沒討論嗎？」、「明天再說？防疫快3年，超前部署在哪？」、「立刻去檢討好不好」。