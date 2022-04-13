年底選戰開打，民進黨發言人群再補強，7位發言人亮相；除了現任發言周江杰及謝佩芬，還新增專案辦公室黃彩玲、立委林靜儀、立委黃世傑、新竹市議員李妍慧、祕書長特助也是Podcast頻道主持人謝子涵。

被問到其他政黨都喜歡拿顏值當招牌，民進黨這群人遴選上有以此作為相關考量？林錫耀說，他非常滿意及得意，若用顏值角度評價，「除了我比較醜外，其他男的帥、女的美，不輸人，我對他們非常滿意」；一個政黨發言人是活的招牌，任務是跟社會對話溝通、論述宣導政黨精神及價值。

他說，民進黨現在執政，需要好好對外說明，不要被扭曲或刻意操作污衊，這才是本務，民進黨各有專業，有醫療法學、客家等不一視角，可以發揮整體戰力，且一定非常的強，這是他可以放心的地方。

民進黨祕書長林錫耀致詞表示，民進黨新的發言人群主要任務是，扮演好執政團隊跟社會大眾溝通角色，及為黨辯護、為選戰強化攻防戰力。

民進黨近年來發言人都以「群」計算，主要讓有意參選的新人有曝光機會，例如台北市議員吳沛憶，這次將投入台北市初選的何孟樺等，都是曾擔任黨中央發言人。

但執政黨發言人對於時事議題回應的臨場反應、政策的了解，因此加入有經驗的有立委及議員兼任發言人。

原本發言人還有新竹市議員劉康彥及台北市議員簡舒培，因為接下來要被年底縣市議員選舉而離職，林錫耀今率領新任發言人與大家見面。

林錫耀說，剛剛在中常會他也跟中常委說明，要用正式方式跟大家介紹發言人群；黨中央發言人以往也會找地方議員兼任，這次延攬李妍慧兼任，希望對台北比較陌生的地方事務，能有相當彌補作用。

他說，謝子涵是他特助，之前的黨部開播Podcast節目就是謝主持；謝子涵是客家女孩、客語講得很好，可發揮更深入社會溝通的效果。

他指出，黃彩玲是媒體出身，擔任過主播，後來也在立委辦公室、地方補選戰等相關工作，媒體到政黨服務的人不少，但是像黃彩玲這樣完整歷練很少，來黨中央，用其豐富歷練扮演溝通的角色。