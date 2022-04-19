立委黃國書近日時常在臉書分享台中美食，他認為何欣純是戰將型，如果不是蔡其昌先前態度不夠積極，何欣純也不現在決定表態。（摘自臉書／謝瓊雲台中傳真）

前年立委選舉曾一舉拿下全國第一高票，橫掃近15萬票的台中市屯區立委何欣純宣布爭取台中市長提名，立委黃國書一早搭高鐵北上接受廣播節目主持人黃揚明專訪；談到台中市長選情，對於何欣純表態表示在意料之中，強調她在屯區、中市東南區都有很強的基本盤，若不是蔡其昌先前態度太不積極，引發民進黨基層選民與大老焦慮，何欣純也不會表態。

年底2022大選，國民黨籍現任台中市長盧秀燕將尋求連任，目前民進黨檯面上呼聲最高的除了立院副院長蔡其昌外，已表態爭取提名的還有前台中市交通局長王義川，立委何欣純也今早也大動作開記者會宣布爭取提名。

立委黃國書因學生線民事件宣布退出民進黨，且不爭取立委連任，沉寂多日首度公開受訪，談台中市長選情，他說如果明天就投票，民意支持度高達7成5的盧秀燕會連任，但畢竟距離投票還有7個月，期間有很多選戰議題攻防，和大環境因素，都會影響最後結果。

何欣純出身大里區，從第7屆立委補選出線後，已順利自第8屆起連任至今第10屆，過去隸屬地方派系深耕地方，被視為長期與新潮流系親近，趕在原定20日民進黨中執會，因蔡英文總統尚未結束自主健康管理而延期前夕，繼王義川後何欣純也在正國會力挺下，大陣仗表態爭取提名。

黃國書表示，何欣純一直都有強烈意願，只是這次6都採取徵召，若有初選相信她也會去登記。林佳龍連任失利，民調在黨內一直最高，但去年已宣布不選，選民、大老都認為，此時蔡其昌理所當然應該扛下擔子，宣布接棒參選。

黃國書說，蔡其昌卡在立法院副院長的身分，遲遲無法在政治上表態抉擇，如果蔡去年就積極表態，下定決心、破釜沉舟扛起責任相信今天何欣純也不會出來開記者會。

黃國書指出，台中市人口全國第二多、消費力驚人，傳產工商發達經濟繁榮；卻長年被視為政治搖擺州，主要在於選民結構，長期未被藍綠政黨框架住；除了候選人個人條件、歷練政績，最重要在於選民投票前三天，對於候選人個人的喜好程度，中間選民是關鍵，就算民調一路領先，不代表最後會贏得選戰。

近來頻頻跨區拜會基層的何欣純，本屆囊括15萬票，得票數全國最高，得票率63％，蔡其昌則是得票率66.67％，僅次於台南陳亭妃位居全國第二高，兩人都是戰將型人選。

黃國書指出，台中市四個公投結果、國民黨形象等，都是盧秀燕的包袱，而盧近日許多工程建設的完工啟用，多半是延續前任市長施政，任內沒有自己提出的城市規劃願景，空汙政見、居住正義問題、中捷藍線與台中國際會展中心的延宕，都是她任內施政的罩門。