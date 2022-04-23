對於很多飼主來說，寵物就像是家人一樣，因此路上不僅能看到有人遛狗，甚至是遛鳥、貓或烏龜。日前有民眾在路上看到一幕奇景，只見有人竟自製寵物推車「遛魚」，讓附近民眾全看傻，還有眼尖網友發現，魚的飼主似乎是知名手作YouTuber。

日前有網友在臉書粉專「動物梗圖星球」分享一張趣照，只見一名男子推著一台推車，上面裝著圓柱透明容器，裡面放了數條魚，男子看似正在遛魚，由於這台推車在市面上從未見過，因此不少人推測，推車應該是男子自製的，特殊行徑引發討論。

不少網友表示，「我蠻好奇的，魚好像比較容易受到驚嚇，這樣帶出來，魚不會被嚇死嗎？」、「保鮮的概念」、「魚表示：我當時害怕極了！」、「這夏天太陽一曬…會不會變魚湯啊」。不過一名畢業於生命科學系的網友表示，「我其實不太推薦這樣裝，很容易撞傷，而且對於魚來說，把魚缸裡面的環境弄得豐富一點，比起外出更快樂」。

還有人表示，魚的飼主其實是手作YouTuber「黃小潔」，他平時喜歡改造、發明有趣的東西，推測這可能是新的影片內容。日本曾有人發明類似產品，但是袋裝設計，稱做「活魚袋」，且並非用於遛魚，而是用來裝運活魚，可供釣客裝運釣到的魚隻，或是消費者裝購入的活魚，讓魚在活著的狀態下，新鮮運送到家。