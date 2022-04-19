動保團體與跨黨派立委19日共同舉行「非犬貓寵物的哀嚎！政府何時有作為！？」記者會，要求新成立的農委會寵物科積極行動，盡快擬訂非犬貓寵物的管理政策及執行機制，改善日趨嚴重的非貓犬小動物繁殖販售亂象。（劉宗龍攝）

台灣愛鼠協會、台灣刺蝟照護推廣協會與台灣動物保護行政監督聯盟等動保團體與跨黨派立委們今(19)日共同舉行記者會，面對特寵販售、繁殖等諸多亂象，要求政府盡快制定出實際可用的非犬貓寵物管理政策及執行機制。（李柏澔攝）

面對日趨嚴重的非貓犬小動物繁殖販售亂象，動團呼籲政府應盡快制定出實際可用的非犬貓寵物管理政策及執行機制，立委表示，寵物管理科的設計跟管理思維卻全部都聚焦於犬、貓等寵物，農委會寵物科不應因政府獨厚犬貓類寵物權益，而造成其他寵物的生命權減損。

台灣愛鼠協會、台灣刺蝟照護推廣協會與台灣動物保護行政監督聯盟等動保團體與跨黨派立委們今(19)日共同舉行記者會，面對特寵販售、繁殖等諸多亂象，要求政府盡快制定出實際可用的非犬貓寵物管理政策及執行機制。

民眾黨立委蔡壁如表示， 據統計，2005年全台約有5.7％家戶飼養其他類寵物，如今比例已經更多，但現行的「特定寵物業管理辦法」只以犬貓作為管理範疇，不符合國際在寵物行政全面管理的趨勢，農委會本月掛牌的寵物管理科，應從源頭管制新興寵物的輸入，如果是高入侵潛勢、高疾病傳播或是動物福利維護不易的物種，應辦理飼養登記，並且擴大對特定寵物的定義及訂定相關規範，讓業者有法可循。

國民黨立委林奕華指出，整個寵物科的設計跟管理思維全部都聚焦於犬、貓等寵物，甚至被譏為「犬貓管理科」，近年來國人飼養的寵物越來越多元，卻未見農委會對非犬貓寵物拿出保護犬貓的高度，寵物科必須對所有寵物的權益保護一視同仁，從繁殖、交易到日後照護等都全面管理，避免因政府獨厚犬貓而造成其他寵物的生命權減損。

立委陳椒華表示，寵物管理科首要任務應要將我國寵物種類進行確認，並進一步確認繁殖、飼養、販賣等相關管理規範擬定時程，除了針對《動物保護法》、《特定寵物業管理辦法》等相關法規進行修法研議之外，要求農委會一個月內提出修法前過渡時期政策措施，積極改善不當飼養貓狗以外寵物所衍生的問題。

民進黨立委高嘉瑜指出，寵物管理科雖承諾會將非貓犬寵物之業者納入管理，卻仍未能承諾明確納管期限，針對存在民間多年的繁殖與飼養亂象，農委會應確實提出明確處理期限，不該再讓無辜小動物受到任何傷害。