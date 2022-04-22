各國對「動物情感利益」的保護。（高嘉瑜辦公室提供）

一名飼主將愛犬送至寵物美容店時，卻因一名婦人擅自開門，導致其飼養之吉娃娃衝到大馬路上被車輛撞死，飼主如同遭受失去家人的痛苦，因而工作停擺，向婦人求償犬隻費用、工作損失和精神撫慰金，最終法院認定「狗是一般物品」，只判賠2萬5000元的犬隻估計價值，精神慰撫金的請求也一併遭法院駁回。

民進黨立委高嘉瑜今天召開記者會指出，考量動物（尤其是寵物）與人所具有之情感上密切關係，有時已近似於家人間之伴侶關係，然我國現行立法卻僅將動物視為「單純財產」，完全忽略動物本身作為「獨立生命體」的特殊性。因而提案修正「民法」195條，將「對動物情感利益」納入民法侵權體系中保護，並使飼主得向侵害者請求精神慰撫金之損害賠償。

高嘉瑜表示，我國法目前對於飼主於動物受侵害死亡時之保護嚴重不足。在刑法上，因為動物死亡僅被視為對飼主「財產上所有權」之侵害，故只能依故意毀損罪論處，不僅刑度輕微，且對於重大過失使動物遭受傷害的行為也無從適用；而動保法雖然對於過失傷害動物之行為有立法規範，卻僅止於行政罰鍰，對受害飼主之權益保護亦完全付之闕如。

至於民法，飼主於動物受侵害死亡時，目前也僅能「比照一般財產損害」請求依市價賠償，但若是飼養多年，或是來源係流浪動物、或混種犬，該動物許多時候「並無市場」，進而導致飼主求償無門，不僅有違社會通念，更可能變相鼓勵大眾漠視動物之生命及不尊重保護動物！

高嘉瑜委員也強調，為了避免修法後可能有浮濫請求慰撫金的疑慮，提案版本中也言明僅限於「對動物所有權侵害情節重大」始可請求慰撫金，特別是針對獸醫師基於正當醫療行為時，若仍致生損害，也不應使其負過重的責任。