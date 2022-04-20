本土疫情延燒，但近來大型演唱會仍是熱門滿檔，包括將在4月30日、5月1日於高流舉辦的「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會、5月7日徐若瑄將在小巨蛋開唱及田馥甄2022巡迴演唱會「一一」將在5/13、14、15、16日於高雄巨蛋開唱等行程，據悉，目前一切照常舉辦。

而「出來面對音樂祭」將在5月21日於小巨蛋登場及5月28日台北小巨蛋的「2022hito流行音樂獎頒獎典禮」、動力火車在高雄巨蛋熱鬧開唱及品冠於北流演出，也是照常登場，屆時依循中央防疫中心的規定進行。

被問及演出會因疫情延後？「出來面對音樂節」主辦單位今回應，這2年任何活動「延後」都是主辦方的活動備案之一，「主要還是依照中央或政府的法令來決定活動的走向，我們相信與尊重防疫規範，同時也努力把眼下的一切做得盡善盡美。」活動當天將會加強防疫措施，除了隨時遵照疫情指揮中心所公布的防疫政策外，本次活動也會加派人力在觀眾入場時準確落實配戴口罩、酒精消毒、入場實聯制，並在觀眾入場前 進行觀眾席全區清消的作業，提供一個安全的觀賞空間。

周興哲3場小巨蛋今晚緊急宣布延期，他透過經紀人表示其實因為疫情蔓延，一直都很擔心狀況，不斷都有在跟經紀人討論，經紀人說最後決定先延期，也會繼續練習籌備讓一切更好，「請大家等待我們後續公佈，但也請大家要正面positive 對待疫情，防疫人員都很辛苦，醫療也很辛苦。」

主辦單位今晚緊急忍痛做出決定，後續相關問題都還在協調處理中，被問及損失多少？主辦說，現在還不清楚損失有多少。