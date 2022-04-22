隨著本土疫情升溫，許多大型活動紛紛喊卡，周興哲原訂5月14至16日的台北小巨蛋演唱會，就率先開出第一槍宣布延期，至於原本5月7日要在小巨蛋舉辦出道30年首場演唱會的徐若瑄，原本要如期開唱，但在考量到所有人安全前提下，忍痛宣布延期。

隨著疫情升溫，徐若瑄原本表示「在政府沒有宣布升級之前，我們遵照政府防疫規定，進行所有防疫措施，目前演唱會照常舉行」，但在徹夜未眠與團隊們討論後，為了顧及粉絲們的安全，確定將要延期，對於有些粉絲特別從歐美等地飛過來，還得進行隔離，就是為了參加她出道30週年的演唱會，她坦言感到心疼和抱歉。

徐若瑄表示做出這個定，相信所有人都能夠理解，未來一定還有機會好好唱歌給所有人聽，目前尚未確定會延期到什麼時候，但為了彌補粉絲的遺憾，會隨時開直播唱歌給大家聽，也提醒所有人「要跟著規定政策措施、做好防疫，照顧好自己、 把口罩戴好」，期待下次見面的日子趕緊到來。