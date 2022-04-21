「國寶歌王」文夏在本月初辭世，原定4月30日在臺南新營文化中心舉辦的「再見阿文哥-文夏紀念音樂會」，因近期疫情升溫，家屬擔心歌迷群聚增加風險，決定延期辦理。文夏老師遺孀文香表示：「疫情確診數這幾天增加很多，文夏老師一定不希望歌迷冒著風險來參加，文夏老師是喜愛歡樂熱鬧的氣氛，現在疫情突然高升，文夏老師紀念音樂會一定無法唱得開心聽得歡喜，因為文夏老師的歌迷年紀較大，來參加活動家人也會擔心，不急於一時，延後待疫情稍緩，適合大型聚會時再來舉辦紀念音樂會。」

文化局表示，紀念音樂會原定邀請文香、文夏四姊妹、紀露霞、劉福助、李靜美、董事長樂團等文夏老師的好友，以及謝銘祐麵包車樂團，演唱文夏老師的經典歌曲，也預定播放文夏老師的相關影片，雖然延期辦理，但也多了一些時間可以規劃，期待音樂會可以完整呈現文夏老師對於台灣流行音樂的貢獻。請民眾耐心等待，並注意相關訊息，期待能早日與歌迷見面。