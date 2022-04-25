曾兩度入圍金曲獎、去年底推出新歌〈嘸啥人知的歌星〉的江念庭，昨（24）日上節目宣傳，與長達26年沒見面的好友羅時豐同台，演唱兩人當年合作的經典台語歌〈冬天過了是春天〉。今年二月深夜，江念庭在電台節目中與主持人徐哲緯深度訪談，江念庭在節目上感動落淚，下節目後2人暢聊，才知道唱台語歌的江念庭是客家人卻不會唱客語歌，於是徐哲緯熱情擔任客語老師，更推薦江念庭去上客語電視節目《鬧熱打擂台》。

第一次上電視演唱客語歌曲的江念庭心中難免忐忑，但她更興奮要與羅時豐重現當年合唱曲。江念庭表示當年進錄音室錄音結束後，就再沒和羅時豐合唱過，這次同台真是第一次，而羅時豐更是客氣表示，自己已很久沒有唱歌，其實內心緊張程度不比江念庭少，且他非常驚豔62歲江念庭還能保持這樣的唱功，鼓勵對方好歌聲一定要繼續唱下去；2人這場歷經四分之一世紀再度同台合唱的畫面，播出後勢必感動無數粉絲歌迷。