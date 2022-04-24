羅時豐出席北海岸藝術季並於秀上和街舞團隊FORMOSA CREW，小跳一段街舞。（潘怡良GIOIA PAN提供）

有「國民姑丈」之稱的羅時豐，23日於潘怡良策展統籌的「北海岸時尚藝術季」，與街舞團隊FORMOSA CREW，引起觀眾席上連連尖叫，不過他卻為自己的表現打上不及格的分數，「我沒準備欸，如果我有的話，一定會特別準備4-8小節的表演。」但他表示「之後有機會在老師的秀上跳，把她（潘怡良）抱起來也沒問題，但要先讓我練一下。」

走秀藝人(由左至右)馮秉軒、林志宇、顏佑庭、王敏淳、林家佑、游書庭。（潘怡良GIOIA PAN提供）

藝人檢場、李翊君 與女兒學霸才女王敏淳。（潘怡良GIOIA PAN提供）

同樣在秀上表演還有顏佑庭、王敏淳Chanel，其中王敏淳Chanel父母檢場、李翊君也在台下觀賞愛女的演出，並十分捧場地給予滿分，而王敏淳Chanel笑說，「我練習走台步都不敢讓他們看，會害羞，而且不管怎麼走他們都會說「你怎麼走得那麼好看！」而在現場時檢場、李翊君除給予她滿分評價外，也在現場為她歡呼、帶動觀眾席氣氛。

因專輯、演唱會造型而與潘怡良結緣的羅時豐，笑說為讓品牌服裝穿在身上更加帥氣，已健身鍛煉3-4年，「但直到最近我才覺得自己好像更撐得起來。」此次為配合品牌發布2022秋冬系列，身穿品牌秋冬服裝，以黑色Oversize飛行外套全黑造型現身，雖然看起來潮流帥氣但他表示，「其實我很想脫，原本有件可以V領的內搭，但因為這次是發表秋冬，才沒穿那件。」

伊林名模王思偉與話題模特模廖彥龍。（潘怡良GIOIA PAN提供）

昨日大秀選址福容大飯店淡水漁人碼頭旁的情人橋上，並分為三段進行展演，除展示潘怡良同名品牌GIOIA PAN秋冬以以大理石紋理為靈感的「無極」系列外，還特別安排曾參加倫敦及紐約時裝週的新銳設計師高元龍以及詹宗佑，以及輔仁大學織品系學生設計師的作品共同發表走秀，並由伊林名模王思偉、話題模特李制益、廖彥龍等人領銜演繹，並搭配浮空投影創造虛實交織的 3D 立體情境，該布幕是以廢棄漁網重新再製而成的投影布幕，除環保外也更貼合漁人碼頭的場域。

另，北海岸時尚藝術季接著於4 月 30 日至 5 月 29 日邀請輔仁大學織品服裝學院，在富基漁港規劃食尚展覽，提供青年學子展現自身作品的舞台，將藝人活動融入到漁港中，4 月 30 日當天還有輔大音樂系及街舞團體的演出。