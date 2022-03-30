新北汐止日前發生一起特斯拉駕駛連撞路邊9台機車的意外，一台要價約350萬元的特斯拉ModelＸ衝撞路邊停車格，一次撞倒了9輛機車，肇事駕駛為19歲羅姓大學生，而這名駕駛也被起底是藝人羅時豐的19歲小兒子。

3月18日，一台要價約350萬元的特斯拉ModelＸ衝撞路邊停車格，一次撞倒了9輛機車，肇事駕駛為19歲羅姓大學生，他表示因為對車況不熟才會不小心撞上，酒測值為0，這名羅姓男大生為羅時豐的三子。

羅時豐的經紀人洪敏華向《中時新聞網》表示，羅時豐的小兒子剛拿到駕照，就把車子開出去了，移車時不小心發生擦撞，事發當時羅時豐正在工作，在外面錄《不務正Ya》，事後才知情。羅時豐特別告誡兒子，開車不是開玩笑，一定要專心、專注、謹慎，還好這次沒有傷及別人，只是擦撞到車子，算是萬幸。

至於賠償金額，羅時豐表示，他會負起全部責任，由於車子登記在老婆名下，所以現在由老婆處理，也有保險，金額還不知道。而他與小禎主持的東森節目，今天照常錄影不受影響。