有日本網友發現，麥當勞拿來裝雞塊或漢堡的紙盒，打開後中間都會有一個夾縫，他突發奇想把飲料的吸管塞入紙盒中間的縫隙裡，然後把薯條放在另一格，讓兒子把飲料夾在大腿中間，紙盒剛好平攤在左右大腿上，這樣在車上吃麥當勞就不會打翻了，貼文引起熱烈討論。

一名日本網友在Twitter發文分享，他帶兒子去麥當勞外帶套餐要買回家吃，但兒子在車上就吵著要吃，但要如何一次將薯條、雞塊、飲料交給兒子，又讓餐點不會在車上打翻呢？推主靈機一動，利用裝雞塊的盒子，打開後與蓋子接合處的縫隙，再把飲料的吸管插入，最後把薯條放在蓋子上，整個盒子很安穩的放在飲料上方，就能剛好將一整份的快樂兒童餐交給兒子。

利用雞塊盒子縫隙擺放餐點，這樣在車上吃也不怕打翻了。（圖／翻攝自Twitter）

推主也貼出另一張照片，可以看到兒子繫著安全帶坐在車上吃麥當勞，兒子把飲料夾在大腿之間，紙盒剛好平攤在左右大腿上，如此一來在車上飲食不會手忙腳亂，也不容易打翻，讓他忍不住想，該不會紙盒中的縫隙就是為了這個功能設計的。

推文立刻吸引了19萬人案讚、2.4萬人分享，網友紛紛表示「我在麥當勞工作了十年，第一次看到這個點子」、「居然還有這招」、「簡直天才」、「長久以來的煩惱就這樣解決了」、「馬上下次來試試」、「我連有那個洞都不知道」、「用在我的小孩身上應該還是會打翻」。