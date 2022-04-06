縣府派員到確診者足跡點清消。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

台北市確診個案23849，其在苗栗泰安鄉開民宿的兒子一家人，1日起居家隔離，結果案23489的兒子5日通報衛生局居家快篩陽性，經過PCR採檢後呈陽性送醫收治。

有關本縣出現居家隔離中陰性轉陽性個案，男性29歲案號，為之子，於接獲其母確診後與妻子和兒子自4月1日晚上8點起於泰安鄉山區開設的民宿中進行居家隔離。

苗栗衛生局指出，案23489的兒子是29歲男性，其確診案號為25245，得知在台北的母親確診後，全家1家3口居家隔離，結果25245通報快篩陽性，其PCR報告也為陽性，妻子跟小孩則為陰性。

衛生局一共匡列29位密切接觸者採檢後列為居家隔離8人、自主或自我健康監測21人經調查實聯制共621筆，衛生局已發放簡訊通知採檢。

而案25245足跡遍布泰安鄉、苗栗市、大湖鄉與頭份市的超商、餐廳與超市等地區，目前都已進行清消。民眾如有足跡重疊或染疫疑慮，可今天6)日晚上5點至9點到大順醫院、大千綜合醫院及為恭紀念醫院進行採檢。

衛生局指出，本土疫情延燒，其他縣市愈來愈多找不到感染源、散發型的社區感染個案，要追查感染源似乎愈來愈困難，假期人流南北移動也會造成社區傳播風險，請鄉親避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，以共同嚴守社區防線。