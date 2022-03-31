香港女星蔡少芬憑藉宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，事業迎上高峰，而她和大陸武術指導張晉是著名的模範夫妻檔，小倆口育有2女1子，幸福組成一家五口，讓不少人羨慕。日前她上綜藝節目做客，聊起演藝光環下的生活，自己有3個小孩，做母親的她早上5點就會起床，而且很久沒睡過好覺了。

日前她上綜藝節目《送一百位女孩回家》被主持人問到當三孩媽媽會不會很辛苦，蔡少芬先是發出招牌笑聲，接著說：「我不騙你，真的好辛苦」，但愛小孩的她也說自己很享受；被問到今天幾點起床，蔡少芬說：「今天還算好的，我兒子七點半起床，我會起來幫女兒做飯，她們要弄頭髮我會早一點六點、五點多就起來。」

為了小孩早起，蔡少芬說這麼早起的原因只有一個：母愛。更透露凌晨有時候4點多，兒子會突然叫媽媽，喊著要找奶嘴，忙完要睡的時後，感覺自己其實已經醒來了，將近十年沒辦法完整的睡覺，總是睡一睡就會被小孩打斷，睡眠狀態其實很差。

因為愛孩子，蔡少芬總會努力完成小孩子的願望，提到網路上有一組她抱著小孩炒菜的畫面，她說兒子就想跟著她，就只能一隻手抱小孩，一隻手炒菜，有超人媽媽的感覺。導致蔡少芬現在肩膀有時後還是會痛，手往後凹就不行了。

被問到平時放鬆會做什麼，蔡少芬仰頭回想，想了很久說：「應該沒有什麼放鬆的時間。」生活都被工作、孩子跟家庭填滿，雖然很累，但她甘之如飴。