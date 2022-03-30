大S（徐熙媛）再婚具俊曄成為台韓近期超夯話題，妹妹小S（徐熙娣）和S媽（黃春梅）的態度和反應也都受到關注，沒想到大S前夫汪小菲無預警開砲，今（30）日凌晨在微博發文批小S，引起熱議；風波還未平息，汪小菲下午又自曝想要小孩，更不允許他們叫不認識的人爸爸，更透露失控暴走原因，令網友也替他感到不值。

汪小菲今日凌晨在微博轉發小S節目預告，痛批「是不是今天藥又吃多了？」原來小S節目預告內容，是她聊到大S和具俊曄的戀愛故事，提到一下子就猜到姊姊新男友是具俊曄；汪小菲還在底下回應，不留情地酸「每天就你（妳）蹦噠歡，有完沒完？」認為自己和大S都沒說什麼，不明白小S在得瑟什麼。

汪小菲微博開嗆小S，稍早自曝暴走原因，更堅稱不讓孩子叫不認識的人爸爸。(圖/ 摘自汪小菲微博)

沒想到下午汪小菲再回應，似乎透露自己失控暴走的原因，「我想要孩子，更不允許一個我不認識的人讓他們叫爸爸，但是我已經隔離五次了，我現在回去是自取其辱」，更不忘強調，「玥兒是我的肉，箖是我的兒子」，表現出為人父卻見不到孩子的無奈心情。

而廣大網友看完汪小菲開嗆反應很兩極，有人同情汪小菲，「就憑你飛了700多次，支持你，心疼汪小菲」；但大多數人拜託他和他媽媽張蘭別蹭了，「快刪了吧，別找那麻煩」、「天啊你真的奇葩」、「婚都離了，各自都另尋新歡了還管那麼多幹嘛」、「已經離婚了喔，注意分寸和風度，你自己的緋聞也沒消停過吧」。