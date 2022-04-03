日本桌球甜心福原愛和台灣桌球王子江宏傑在爆出婚變消息後，去（2021）年7月正式離婚，5年婚姻畫下句點，福原愛因不倫醜聞形象崩壞，她在日本成立的公司也悄悄倒閉，不勝唏噓；反觀江宏傑離婚後甩低潮，今年3月底就預告要開設桌球館當老闆，昨（2）日PO文分享試營運大成功。

先前日媒報導指出，福原愛雖然在離婚後直接和偷吃的橫濱男交往，但事業和經濟狀況不如以往，像是變賣房子、創立不到1年的公司收起來，工作也和超有人氣時差距甚大；當時就有不少人認為，全因福原愛一直以來的「好媳婦」形象崩壞，婚姻搞砸了連帶人氣也沒了。

江宏傑離婚後甩低潮，今年3月底就預告要開設桌球館當老闆，昨（2）日PO文分享試營運大成功。(圖/ 摘自江宏傑臉書)

反觀江宏傑在離婚後當起稱職的單親爸爸，工作幾乎不間斷，在節目《全明星運動會》大放光彩，也開始受邀各種綜藝，人氣水漲船高；另外江宏傑一直未放棄桌球，今年3月底就預告要開設桌球館「Onward tt」，自己當老闆，讓更多人體會桌球的樂趣。

昨日晚間江宏傑在臉書發文，分享桌球館舉辦的試營運活動成功，也不忘和粉絲們說，「歡迎大家來體驗桌球的樂趣」；也曬出多張在桌球館的活動照，江宏傑充滿自信又有精神的模樣也被粉絲讚爆，「喜歡你自信的笑容，加油」、「最帥的桌球館BOSS」、「恭喜開啟另一頁的桌球人生」。