大S前婆婆張蘭在汪小菲和大S離婚後曾多次親上火線，一邊賣貨直播，一邊回答網友提問，為此吸引了不少人氣，而張蘭至今幾乎仍天天親自上陣直播工作，外界好奇她為何這麼拚？還有網友心疼提醒她累了就休息，張蘭則在直播中坦言，目前事業剛起步壓力大，「每天一開眼，就想著差1800萬」。

張蘭近日為了替汪小菲緩頰發聲，除了表示：「好男不跟女鬥，不跟人家鬥也罷，心胸放大一點，格局放大一點」，更強調：「誰的熱度也不用蹭，是吧？這都是雙刃劍，明白吧？」、「被人傷害多了，成長也就快了，所以別計較這些」，並心疼汪小菲離婚後很辛苦，希望大家能多支持他，也對孫女溫情喊話：「過得不好來找奶奶」。

張蘭透露天天開直播工作主因。（圖／翻攝自明星八卦播報微博）

張蘭近日過64歲生日，在直播中曬出孫子「小箖箖」為她錄的影片，片中可聽見一個小男孩的聲音說：「生日快樂，我愛妳喔」，並比了一個愛心，一旁疑似大S的女性聲音則問小男孩：「這什麼呀？給奶奶比這什麼呀？」，小男孩回答是愛心，童言童語的對話讓張蘭心也融化，也可證實大S與張蘭之間並無外界所猜測的不合。

據微博「明星八卦播報 」報導，最近張蘭繼續在直播間賣貨，引來上萬網友觀賞，期間張蘭看來表情疲憊，引來粉絲喊話說：「累了就休息休息，叫兒子快來分擔一些或者多生幾個孫子讓你開心」、「求求你別再那麼拚了，休息一下吧」，張蘭則說因為現在壓力大，「事業剛起步，每天一開眼，就想著差1800萬」，目前他們有18間店，每月開銷就將近1800萬，不努力賺錢不行，她更為自己加油打氣說：「有蘭姐在，堅持就是在直播」。