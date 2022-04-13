藝人澎恰恰2020年認拍電影、投資文創產業等，欠了2.4億巨債破產，允諾會努力工作償還債務，也跟債主喊話絕對不會逃避，不過仍有1.6億未還清，不過台商好友林秉文透露澎恰恰為償還債務，工作量激增導致體力下滑，健康狀況似乎亮起紅燈。

資深藝人澎恰恰欠債2.4億破產，近來狂接活動、另闢副業和創立YouTube頻道開源，根據《自由時報》報導，替他出面協助整合債務的台商好友林秉文，近來透露澎恰恰夜市直播活動，每一場預計都要錄4小時左右，但近來只錄2個小時左右，就得趕緊喊卡休息，體力明顯大不如前，怕他之後負荷不了，只好每場直播縮減至1小時，無奈表示：「不然要把他操死嗎」。

澎恰恰之前與沈玉琳舊愛佩真直播賣泡菜，並向對方借款46萬，事後傳訊「今晚是我人生最後一晚」後隨即失聯，嚇得佩真不敢開口討錢，當時心疼他還「自動降價」，僅要還40萬就好，沒想到澎恰恰再次音訊全無，讓她無奈表示：「感覺有點被騙了」，根據《三立新聞網》報導，負責協商澎恰恰債務的好友林秉文向媒體透露，佩真錯過協商時間，已不打算理會她，強調有來協商的才會按照進度還錢，更強調：「找媒體放話沒用」。

面對佩真指控，澎恰恰覺得她對媒體哭訴，會讓人有種「澎恰恰什麼都要騙」的想法，會造成極大的殺傷力，更強調佩真與泡菜廠商的合作糾紛，不該強壓在他身上「造成一次又一次的重傷」，雖然知道發文會引發撻伐，但就是要還原真相。