澎恰恰2年前宣布破產，先前他向女星佩真借款46萬，如今仍沒還完，佩真日前接受專訪哭求澎恰恰還錢，引來雙方各說各話，被澎恰恰點名的泡菜店老闆，昨(14日)受訪駁斥曾寄存證信函給佩真，並稱可能是好兄弟寄給她，澎恰恰今凌晨見部分媒體寫錯，寫成是他虧佩真收到好兄弟寄存證信函，回應說：「造成紛擾，抱歉！但事實不能亂掰，上述，什麼存證信函，什麼好兄弟寄的..請看清楚，這些話不是我說的！」

佩真去年和澎恰恰合作賣泡菜，過程中澎恰恰向她借了46萬元，近日佩真受訪透露要扛巨額房貸，跟澎恰恰的債務已打折，「只算他40萬」，隔空喊話希望澎恰恰還錢，引來澎恰恰在臉書回應，自己只想問佩真一句話：「當時與黃金泡菜合作，您們雙方已經談定46萬從銷售所得中每次扣回8萬當作借款分期還給妳！？」引來佩真回應傻眼。

昨據《NOWnews今日新聞》報導，被點名的泡菜老闆回應，澎恰恰原本是他們泡菜館代言人，知道澎恰恰欠佩真46萬無力還，又知道佩真有房貸壓力，泡菜老闆才會提議出貨給佩真賣，每次直播從盈餘扣掉8萬，藉此還債，泡菜老闆更曬出對話截圖，澄清自己跟澎恰恰都沒寄過存證信函給佩真。

截圖中可見泡菜老闆（對話框左邊）澄清：「可能農曆7月，好兄弟寄給她的」，但卻有新聞寫成是澎恰恰說了這句話，導致澎恰恰今凌晨表示關於存證信函是好兄弟寄的一語並非出自他之口，該張截圖是他截了給泡菜老闆當作新聞資料，因此對話框左邊的人是老闆，並非澎恰恰，見此，網友回應：「人情留一線，日後好相見」、「所以有些新聞不可信」、「還錢最實在」、「誰對誰錯都加上媒體報導都會不實，但事實有欠錢的確要還」。