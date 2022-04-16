有名正妹點鹹酥雞想要蒜頭多一點，便在外送備註欄寫下「跟老闆顏值一樣成正比」，結果收到海量蒜頭的鹹酥雞。（爆廢公社公開版）

這招要學起來！有名正妹在臉書分享點外送鹹酥雞獲得意外驚喜，她在外送點單備註欄寫下「帥哥老闆，蒜可以多一點嗎，跟你的顏值成正比即可」，收到鹹酥雞後，打開包裝袋驚見「海量」蒜頭，讓她害羞的表示不會辜負老闆的顏值，一定會把蒜頭吃光光；網友看到貼文笑翻表示「媽啊！看著螢幕都感覺到濃濃的蒜味了」、「笑死！老闆帥炸」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，她表示點了一份外送無骨鹹酥雞，在外送點單備註欄寫上「不辣」、「帥哥老闆，蒜可以多一點嗎，跟你的顏值成正比即可」，豈料，當她收到這份鹹酥雞後，驚覺蒜頭竟佔滿整包無骨鹹酥雞，讓他害羞的在貼文寫下「為了不辜負老闆的顏值，我一定會把蒜吃光光」。

貼文一出，笑翻一票網友，「哪一間店，怎麼這樣，我要用新臺幣懲罰老闆」、「蒜你厲害」、「不吃爆不行」、「笑死！老闆帥炸」、「點餐也是一種藝術！滿滿的都給你」、「心花開，朧乎哩」、「這招可以欸」、「媽啊！看著螢幕都感覺到濃濃的蒜味了」、「此話命中帥哥的心，蒜頭都給妳」、「加到爆炸！帥度10000%」。