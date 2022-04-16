雲林縣口湖鄉農民王貴仙22年來堅持自然農法，蒜頭連莖一起採收放在田裡曬乾，讓營養再次集中，不施藥肥與全熟成概念，受到許多注重健康養生消費者肯定，每台斤要價260元還供不應求，不過產量僅約一般蒜田的四分之一，且須更多採收人工與熟成時間，因此願意這樣耕作加工的人相當少。

雲林縣蒜頭目前傳統菜市場每台斤約80元，是近3年來最低價，不少民眾趁著價格低大量購買，王貴仙的蒜頭卻是逆向行銷，每台斤要價260元，大部分人聽到這個價格第1反應是「怎麼這麼貴？」，但試吃後多成為死忠顧客。

王貴仙表示，他小時候罹患小兒麻痺，左手與右腳萎縮，身體上的不便讓他感受健康的重要，因此特別重視食物安全。自然農法主張不施農藥與化肥，他將蒜田的部分雜草除去，留下一些壓斷，雜草缺少陽光照射且泡在水裡，腐爛後即成最天然的肥料。

王貴仙說，為了讓蒜頭完全吸收這些得來不易的養分，採收時須連莖一起拔出田土，再放在田裡日曬，蒜頭持續吸收莖部養分，會因蒜油充足呈現油黃色，吃起來更辛辣、蒜味更濃。

由於不施藥肥，王貴仙的蒜頭看起來比一般蒜頭小顆，大部分人看到這些賣相不佳且價格不便宜的蒜頭，都是一臉疑問，不過試吃後，便被濃郁的辣味與蒜香吸引，健康養生的概念更受到許多顧客肯定，口耳相傳，擁有一批固定客群。

王貴仙指出，自然農法比慣行農法須付出更多人工整田採收、日曬加工，且1分地收成僅約700台斤，比一般蒜田的3000台斤少很多，一開始都是賠錢，後來打響口碑才開始有收入，他認為台灣農業須走向市場定位獨特的「藍海策略」，避免「紅海價格戰」，才能永續發展。