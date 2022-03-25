今年全台蒜頭面積雖然增加，但產量受氣候衝擊並未增加。（周麗蘭攝）

雲林蒜頭進入採收期。（周麗蘭攝）

蒜農希望中央不要再循往例補助蒜商3元採購，要補助農民才有用，讓農民心血可以回收。（周麗蘭攝）

今年蒜頭栽種面積比去年增加863公頃，但產量並未增加，價格卻比去年低，雲林縣長張麗善今（25日）到東勢鄉聆聽蒜農心聲，她呼籲政府中央酌情對地補貼，蒜頭產銷期可以減少進口，加強檢疫，避免衝擊蒜價格。

全台蒜頭有九成是雲林縣栽種出產，去年蒜頭價格好，全台增種800公頃，不料蒜頭結球期受寒流影響長不大，雨期也不利蒜球往土裡長，加上南風遲遲未報到，每分蒜田減收2成至3成。

雲林蒜頭目前進入採收期，卻傳出「蒜頭產量大增」的不實訊息，蒜商順勢採購價格壓低，蒜農哀哀叫，希望中央下鄉查明事實，不要再宣傳蒜頭增量，助長蒜商打壓蒜價。

蒜農蔡萬隆說，去年一分地收成2300斤甚至2500斤，今年聽到的產量只有2000斤，最差低至1600斤。這一期的蒜種成本高，肥料、人力成本也高出許多，一分地成本多達5萬、6萬元，但蒜商開出來的溼蒜價格卻很低。

蔡萬隆表示，最近蒜商開出的溼蒜價格一斤25元到27元，上等的30元，但去年上等溼蒜一斤45元。今年即使溼蒜賣到每斤30元至32元，一分地還是賣不到5萬元，收益低於成本。

農民希望中央不要再循往例補助蒜商3元採購，要補助農民才有用，讓農民心血可以回收，像這種雨天，蒜商也不願到田間運蒜頭，農民怕下雨還要自行花錢一分地1000元至2000元請人載走。

張麗善聆聽後表示，希望農委會嚴格控管蒜頭進口數量，加強檢疫減少進口量，並酌情給予農民對地補貼，也呼籲農民以乾蒜方式分批銷售，不要一次拋售。