鳳梨農民肩膀疼痛的比率偏高。（南基醫院提供／廖志晃南投傳真）

南投縣是鳳梨重要產地，鳳梨酥更是揚名國際，但香甜滋味背後，卻隱藏農民心酸的職業傷害；南基醫院復健科團隊發現，種植鳳梨的農民，肩膀疼痛的比率偏高，詢問患者的生活與工作方式，懷疑可能是採收鳳梨的姿勢導致。

南基醫院復健科醫師韓紹禮表示，因肩膀疼痛就醫的農民，經高解析度超音波檢查後，發現嚴重的肌腱撕裂傷、鈣化性肌腱炎、滑囊發炎等，這些傷害都是日積月累所造成。

種植鳳梨的陳姓農民說，採收鳳梨的時候，需要背著竹籃，採鳳梨後，手臂往後抬舉將鳳梨放進竹籃；如此特殊且反覆的動作，應該是導致鳳梨農肩膀受傷的主要因素，疼痛的部位可從肩部的局部痛點、延伸到上臂的外側，疼痛指數從輕微到非常嚴重，甚至痛到無法入睡，或是半夜因疼痛而醒來。

韓紹禮表示，治療肩膀疼痛無法立竿見影，需要病患與醫療團隊配合，物理治療師給予動作指導與肌肉強化，才能預防疼痛再發；急性疼痛的處理方式，包括口服止痛藥物與局部注射、治療儀器等，雷射、熱療、電療、磁場等，都可以止痛與增加復原的速度。

運動治療部分，開始以控制發炎以及維持關節活動度為主，可以施作低強度的關節鬆動術，及低負荷的關節運動，進入中後期疼痛降低後，以強化肩關節肌力、肩胛骨穩定度與核心肌群，讓患者可以重返職場，並避免再度受傷等；如果是嚴重疼痛，或保守治療效果不好，可以考慮骨科手術治療。