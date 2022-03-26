中華民國常駐世貿代表團今天再度在世貿會議中向中國提出「特定貿易關切」，要求中方儘速撤銷暫停輸入台灣鳳梨、釋迦、蓮霧3鮮果禁令，但中方依舊回覆措施有科學證據。

世界貿易組織（WTO）本週舉行食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會，今天討論中國暫停台灣鳳梨、釋迦及蓮霧鮮果實輸入案，代表團由副代表林良蓉參與會議並發言。

去年11月常駐代表團在SPS會議上首度針對中國禁止進口台灣鳳梨、釋迦、蓮霧在WTO會議上提出「特定貿易關切」，今天除再度提出「特定貿易關切」外，並要求中方依據SPS協定與相關國際標準、準則與建議，儘速恢復這3項鮮果貿易。

林良蓉在會中提出4項重點，首先說明台灣2020至2021年間陸續接獲中方提出的不合格通報表後，已立即改善，強調台灣方面曾多次透過雙邊管道及世貿SPS聯絡點要求中方提出科學證據，並進行科學與技術性對話，但中方均未回應。

其次，中方所稱在釋迦與蓮霧截獲太平洋臀紋粉介殼蟲（Planococcus minor），在中國多處也有發生。參考各國作法，輸入檢疫時發現此蟲時，可經燻蒸檢疫處理後通關，並無採取暫停輸入中斷貿易必要。

台灣方面敦促中方提供這三項水果檢出相關有害生物詳細鑑定等報告，以進一步研析。

最後，台灣期望中方重新檢視措施，並採取對貿易最小限制合理作法，撤銷對台的暫停貿易措施，並儘速展開雙方科學與技術性對話，以解決鳳梨、釋迦及蓮霧鮮果實輸中問題。

至於中國則回應，發現有害生物暫停台灣這三種鮮果輸入有充分的科學證據，措施符合世貿組織規則。還敦促台灣採取措施，降低有害生物風險，以使貿易恢復。

中國去年陸續以驗出有害生物暫停台灣鳳梨、釋迦與蓮霧輸入。農委會要求中國提出證據，但未獲中國回應。農委會因此函請常駐世貿代表團，協助向SPS委員會例會提出特定貿易關切。

而台灣已在SPS會議上2次提出「特定貿易關切」，至於後續發展，農委會今年3月曾表示，盼能回歸兩岸檢疫平台專業協商處理，若沒有，會思考採取有強制力的爭端解決機制。

依據世貿爭端解決程序，會員國若發生貿易紛爭，需先進行雙邊諮商（Request for Consultations），若被告國無回應，原告國可要求成立爭端解決小組，第三步則是上訴（Appellate Body）。

不過目前上訴階段因前美國總統川普時期，阻止派任世貿上訴機構法官，使得爭端解決上訴機制已在2019年12月停擺。（編輯：徐睿承）1110326