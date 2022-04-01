在俄烏戰事僵持與美中激烈競爭之際，新加坡總理李顯龍訪問華府，與拜登總統會面後與美方智庫、媒體座談。李顯龍警告印太地區朝危險方向發展，並表示希望台灣的現狀能維持下去，如果有變化，也絕不能以暴力或非和平方式發生。

外界之所以對李顯龍的美國行高度關注，是因為好奇新加坡能否維持「兩邊不得罪」的美中平衡路線。事實證明，新加坡不僅站得穩，且更加理直氣壯。例如，與拜登會談的聯合聲明中，兩國雖反對俄羅斯侵略、重申南海自由航行、印太地區自由開放等原則，但並未拋出刺激北京的表述，李顯龍也表態希望美中保持良好關係。這與拜登上任後與亞太領袖會面時，動輒提及「關切台海和平穩定」、警告北京勿挑戰國際秩序等強硬措詞不同。

再如與美方學者座談時，李顯龍的觀點相當務實，包括主張中國發展不可阻擋、支持引導中國融入國際體系而非「脫鉤」，及斷言台灣延長兵役不容易等。最有趣的是，當美媒質疑立場「不反中」的李顯龍是否為「北京傳話者」時，他反駁稱，新加坡是以華裔為主，多種族、多宗教的東南亞國家，擁有獨立的國家利益和優先事項。換言之，李顯龍根本不怕被扣「紅帽子」，這也是多年來新加坡在美中之間左右逢源的縮影。

從歷史上看，新加坡的李光耀、李顯龍父子向來具有同時與大陸、台灣及西方社會有效溝通的能力和手腕，在冷戰、後冷戰與「新冷戰」等不同時期都能走好「平衡術」，這並非歸功於李氏父子的個人素養，而是根植於新加坡的戰略地位和根本利益。

首先，位居麻六甲海峽要衝的新加坡，義無反顧地擔負起地緣政治矛盾緩衝者、區域和平促進者的角色，最關鍵的是以避戰思維而非備戰思維作為主導。這是因新加坡深知，身處強權板塊交錯的前沿，單論自身國防實力是沒有意義的，唯有智慧才能創造和平、保護自己。

其次，作為一個奉行歐美普通法制度的華人政治實體，新加坡全社會對自身的國際經濟角色具有高度共識：那就是聯結中國與西方市場的「中間人」，這也決定了新加坡對中國與西方關係高度理性。新加坡完全不懼怕中國大陸文化、人才、資金的滲入，反而為我所用地將其利益最大化服務於國家戰略。近2年來，由於香港捲入中西方政治博弈及疫情影響，新加坡正在逐步取代香港，承接歐美跨國企業亞太營運中心的遷移。

可以說，新加坡的每一項正面優勢，放諸台灣都是一項反面教材！李顯龍對美中關係、台海情勢的態度，實質上也代表了大多數東協國家的看法。台灣已錯過了RCEP的首輪政策紅利，還要在美方「豪豬」策略指導下淪為抗中軍事要塞，這意味著台灣引以為傲的經濟、供應鏈優勢還將逐步流失。一邊是國內激進民粹的牽制，另一邊是美國抗中戰略的脅迫，民進黨政府根本不具備新加坡的戰略理性，反而離自詡主權獨立的目標愈來愈遠。

（作者為智庫研究員）