時代力量6高巿議員參選人7日全數就定位，左起三民區現任議員林于凱、左營楠梓鄭侑青、大寮林園張雨柔、前鎮小港湯茹婷、大岡山黃思學、鳳山顧崇德。（曹明正攝）

時代力量高雄黨部7日公布高雄巿議員第2波提名名單，分別是林園大寮張雨柔、左營楠梓鄭侑青，並與第1波提名人合體，6個人打出參選口號「30參政、品質保證」、「沒包袱、我來做」，力爭6席全上，進入市議會成立黨團。

本身是護理師的林園大寮參選人張雨柔標榜「健康零打折」，她說，當地因都巿計畫關係，長期飽受多重汙染，不僅居民健康首當其衝，城鄉差距也愈來愈大，應給居民更多保障，提出短中長期方案，這都需要努力爭取。

她表示，林園大寮在地長期缺乏突破傳統黨派政治的聲音，時代力量一直以來的訴求就是「沒包袱」，做該做的事。因此在傾聽鄉親的呼喚後，她決定挺身而出參與地方公共事務，也希望支持者跟她站在一起「雨柔同行」。

「可以叫我侑青學姐」參選左營楠梓的鄭侑青曾是醫療輔具公關，專業是在醫院傾聽患者需求，也是婚禮主持人的她，習慣在台上為眾人傳遞祝福，將以職場上學習到的經驗，希望能傾聽左楠人的聲音，當他們的發言人。

首先她關注的是交通議題，在高雄大學附近商圈常可看到輪椅族、行人和機慢車相互搶道，不可思議畫面，卻是當地人日常。而舊城的觀光資源要發展，也應該從大眾運輸的普及和還路於民開始，才能讓「交通零阻礙」。