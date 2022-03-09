苗栗縣議會9日召開臨時會，環保局針對坤輿掩埋場進行專案報告。（李京昇攝）

苗栗縣議會9日召開臨時會，由縣府環境保護局針對坤輿掩埋場進行專案報告，不過會議還未開始，縣議員張淑芬和縣議員宋國鼎言語交鋒。

坤輿公司在苗栗造橋鄉設置事業廢棄物掩埋場，2021年12月28日坤輿公司進場測試，引發地方強烈抗爭，爭議迄今尚未結束。

時力上個月在記者會中，指控輿公司有黑道撐腰，並點名到苗栗縣議會前議長游忠鈿、顏清標等人。

游忠鈿的妻子、縣議員張淑芬今天不滿時代力量隨意指涉游是黑道介入。張淑芬要求時代力量的議員宋國鼎道歉，她氣憤說，要求時代力量公開向他們道歉，時力不應平白無故罵人，沒有任何證據，隨意誣蔑她的丈夫，何況她先生已經過世已久。

宋國鼎回應，針對坤輿案件是就事論事，希望張淑芬可以先仔細看過內容，願意跟張議員共同釐清實際狀況。

雙方你一言、我一句，現場充滿濃濃火藥味，直到議長鍾東錦出面緩頰，鍾東錦說，希望今天針對坤輿議題討論，不要讓這個案件太過政治化，大家好好溝通。張淑芬和宋國鼎才緩和情緒。