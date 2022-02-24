預期228連假恐爆出遊潮，嘉義縣警方連假期間特別針對縣內重要景區和賞花景點周邊交通進行疏導、管制措施。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

天氣轉晴，又正值櫻花季，預期228連假恐爆出遊潮，嘉義縣警方連假期間特別針對縣內重要景區和賞花景點周邊交通進行疏導、管制措施，同時配合內政部警政署全國同步取締酒駕專案，連續3天實施酒測大執法，呼籲民眾醉不上道。

為避免228連假各風景區周邊路段交通壅塞，警方針對嘉縣各風景區，包括太平雲梯、阿里山森林遊樂區、奮起湖、故宮南院、東石漁人碼頭、高跟鞋教堂等地，以及交通輸運場站周邊規畫交通疏導勤務，另高速公路局將視車流狀況實施匝道儀控管制，警方也會派員針對交流道周邊道路加強巡查，並加強取締高鐵站周邊道路違停車輛。

阿里山森林遊樂區在連假期間可能引來大量車潮，顧及園區內停車空間有限，嘉義林區管理處於台18線90K至95K規畫免費接駁車，遊客可將車輛停放於路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口，以縮短等待入園時間。

嘉義縣警察局呼籲，民眾於連假期間出遊，務必遵守相關防疫規範及行車秩序，尤其159甲線往番路半天岩紫雲寺、169線往奮起湖風景區、162甲線往太平地區、166線往瑞里地區及嘉130線往彌陀禪寺等山區道路狹小，切勿在路邊任意停車影響通行，車流量較大時，請依員警或現場指揮人員指示行進。