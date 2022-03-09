彰化縣完成C肝篩檢達43萬3883人，治療已達1萬3293人，距離目標1萬5635人還差一點點，9日鹿港東區及福興東區扶輪社接續向國際扶社總會申請，共同捐贈166萬元給彰化縣政府，再為6000多名縣民作C肝篩檢。（吳敏菁攝）

彰化縣實施萬人健檢16年，2019年再啟動C肝根除計畫，規劃3年減半、6年根除，完成C肝篩檢達43萬3883人，治療已達1萬3293人，距離目標1萬5635人還差一點點，葉彥伯表示，最後一哩路也是最艱難，將針對不常出現篩檢群裡的高風險群群組主動出擊，精準邀約。

彰化縣長王惠美表示，去年疫情爆發，全縣C肝及4項癌症篩檢率，較疫情前下降約25至40％，今年推出全國首創的「

做篩檢拿禮券」活動，每做一樣癌症篩檢，就給100元禮券，「四癌C肝攏愛做．振興健康拿500」，預計可完成C肝篩檢5萬人、C肝治療900人，朝2025消滅C肝之目標邁進。

衛生局長葉彥伯表示，彰化縣在2019年肝癌死亡率占全國癌症死亡率是第5名，到了2020年來躍升第2名，呼籲所有鄉親利用機會快點來做篩檢，早期發現早期治療。

葉彥伯表示，彰化縣C肝根除治療率目標已達85％，大幅超越「3年減半」的預期目標，但凡有意願，都篩檢差不多，最後要達標，更需要比對名冊，主動出擊，才能催出更多隱藏和高風險族群，包括藥癮、菸癮、酒癮和嚼食檳榔者，還要甄針對高齡孕育、愛滋、監獄受刑人、八大行業等，精準針對高風險族群邀約。

王惠美表示，國際扶論社這幾年全力支持消除C肝計畫，過去3年相助500多萬元，9日鹿港東區及福興東區扶輪社接續向國際扶社總會申請，共同捐贈166萬元給彰化縣政府，愛心捐款可讓財政拮据的縣府再為6000多名縣民作C肝篩檢，特別感謝。