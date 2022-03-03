「三零參政、品質保證」時代力量高雄黨部第1波巿議員被提名人3日正式亮相，平均年齡不到30歲，提出「三零政策」，要帶給高雄幸福的城巿，並以成立黨團、6席全上為目標。黨主席陳椒華特別南下站台，強調結合在地深根。

參選前鎮、小港的湯茹婷指出，自己曾在私人企業也在公部門工作過，但其實勞權跟我們所想像的差異是很大的，面對勞資不平等，很多勞工為了工作委屈求全，甚至逼不得已要用健康換取薪水，因此她喊出「勞工零委屈」。

以「螺絲零破輪」為口號的黃思學投入大岡山選舉，他說自己第1個工作就是在螺絲業領23K，另外大岡山也因是螺絲重鎮，路上掉落螺絲造成「破輪」，但這議題不只是破輪而已，背後也代表大岡山的生活型態應該要被改變。

「青年頭家」顧崇德23歲創業，今年27歲，但他發現創業4年來，其實高雄的創業環境並不友善，當年他與2個朋友，各拿出3萬元，趴在地板上創業，希望可以代表青年的聲音進入議會，以鳳山為起步參政，讓「青創零障礙」。

時代力量高雄黨部主委林于凱將在三民區尋求巿議員連任，他表示，除了已提名的4人，3月底還會針對大寮林園及左楠區推人，希望以成立黨團、6席全上為目標，除了中央有立委，另也與理念契合的里長合作，強化議題的深度。