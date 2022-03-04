嘉義市長黃敏惠（右）讚許蔡蓁蓁（左）創作兒童流行音樂，發揮優質女力。（廖素慧攝）

兒童流行音樂創作人蔡蓁蓁創業多年，展現女力。（廖素慧攝）

嘉義市女性約占全市人口51.73％，女性多於男性，市長黃敏惠鼓勵女性發揮能量，市府協助提供舞台及資源，兒童流行音樂創作人蔡蓁蓁從念大學就開始創業，目前與多位女性夥伴組成工作坊，展現女力。

黃敏惠表示，嘉義市一直注重性別平權，嘉義市女性有3高，女性15歲以上單身比例全國第一高、女性受高等教育程度全國第3高、女性勞動參與率全國第一高，因而市府從學習力、經濟力、社福力、防暴力、性別力等5大面向推動婦女政策，以讓婦女在各個層面獲得照顧及支持。

弘光科大幼保系及南華大學傳播研究所畢業的蔡蓁蓁，念大四時與同學合作製作畢業專題，參加弘光科大創業競賽活動獲得獎金，展開創業之路，後來結合幼教及數位傳播的專長，與職場上志同道合的夥伴創辦「蓁蓁姐姐工作坊」，團隊共15人皆是女性，均齡26歲。

蔡蓁蓁說，工作坊主要創作兒童流行音樂、編舞及教舞、兒童唱跳秀演出，去年疫情三級警戒正是活動接演的旺季，原本10多場演出，一夕之間都取消，創業8年來的最大受挫，所幸後來入選嘉義市社會創新及社會企業創業競賽，拿到10萬元獎勵創業金，為工作坊進行品牌化、商業化、規模化的轉型，有所獲益。

蔡蓁蓁說，工作團隊成員多來自幼教職場，因而創作的音樂、兒歌、舞蹈或肢體語言表現都更能貼近孩子，作品就有客製化、在地化的特色，如〈我想要感謝你〉這首歌能朗朗上口，在YouTube就有5萬多人次點閱，回響很大，也受到演藝圈大姊級人物關注、洽詢合作。