嘉義市長黃敏惠（左三 ）、立委王美惠及多位議員為湖美棒球場動土 。（廖素慧攝）

嘉義市新建湖美棒球場8日舉行動土典禮，第1期工程總經費約715萬元，以青少棒球場的規模來建造，預定今年8月完成，將提供國中小學校推廣棒球運動，市長黃敏惠期許湖美棒球場成為嘉義市棒球運動重要基地。

市府教育處表示，湖美一路及健康17街的文小用地總面積約2.4公頃，其中1.6公頃興建湖美棒球場，分3期計畫，此次開工是第1期建造基礎工程，包括整地、排水、草皮、畫線、水電、簡易廁所等，中央補助500萬元及市府自籌215萬元，共715萬元，工期約120個日曆天，預計8月完工。

嘉義市湖美棒球場動土 ，市長黃敏惠（第二排中）及各界人士、大業國中棒球隊歡慶。（廖素慧攝）

嘉義市湖美棒球場動土典禮，大業國中棒球隊表演歡慶。（廖素慧攝）

市府教育處表示，嘉義市持續推展青少棒運動，目前有民生國中棒球隊，還有大業、蘭潭、北園等3所國中棒球社團，以及垂楊、博愛、世賢、興嘉及民族等5所國小棒球社團，目前使用運三乙球場訓已不敷使用，湖美棒球場完工以後將委由大業國中管理。

黃敏惠表示，四肢發達的人頭腦一定不簡單，因為運動會促進頭腦也動起來，球隊訓練也能讓孩子學習團隊精神，所以嘉義市推動全民運動，鼓勵大人小孩都來運動，促進身心健康，頭腦靈活，整個城市就會充滿活力，朝氣蓬勃。

立委王美惠表示，去年8、9月獲悉湖美棒球場將分3期興建，她認為地方有需要，而黃市長剛才也提及還有2、3期的經費尚待中央補助，她會繼續為地方爭取建設，不分黨派，為嘉義市努力打拚。

湖美棒球場動土典禮，由黃敏惠市長代表拈香祝禱，祈求施工順利平安，隨即與立委王美惠、多位市議員一同持金鏟子進行動土。