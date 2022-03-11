台中市神岡區棒球場是民眾經常使用的運動場域，由於場內廣播系統設備不足，加上周邊大板材廢棄物堆置如山，有礙觀瞻。立委楊瓊瓔服務處11日現勘，台中市環保局諾2個月內將清除廢棄物，運動局則表示，將立即協助改善球場廣播系統。

神岡區棒球場是由原垃圾掩埋場改建，是從「鄰避轉變為鄰聚」的成功案例，目前由神岡體育會棒球委員會代管。主委陳培霖指出，神岡棒球場紅土區因長時間使用及雨水沖刷，呈現高低不平，民眾打球安全堪憂，另球場廣播系統設備也不足。

蔡姓民眾指出，每次在棒球場旁邊觀看球賽時，堆置如山的巨大傢俱及板材廢棄物，都已經超過一層樓高，棒球場竟會出現不該有的東西，影響衛生安全及觀賽感受，真的有夠扯。

環保局副局長陳政良強調，因廢棄巨大傢俱及板材熱值高，會影響焚化爐壽命，清潔隊以臨時堆置方式暫置掩埋場上，環保局會做好敦親睦鄰，2個月內會完成清除。運動局指出，神岡棒球場使用率極高，紅土區日前已協助完成改善，廣播系統部分，待神岡體育會棒球委員會提出項目及預算需求後立即協助。

立委楊瓊瓔服務處表示，神岡垃圾掩埋場復育轉型為棒球場、慢速壘球場，這都是掩埋場從「鄰避轉變為鄰聚」成功案例，期待球場及周邊環境改善後，能大幅提供市民安全及更完善打球場所，讓運動環境再升級。

市議員羅永珍指出，10多年前她擔任鄉長時，神岡垃圾掩埋場封場後，楊瓊瓔委員協助爭取中央環保署及體委會經費，將閒置空間復育再利用，成功改建為神岡棒球及壘球場，提供民眾一個休閒運動場域。