花蓮縣多個鄉鎮垃圾，目前仍須由宜蘭利澤焚化協助處理。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

到宜蘭利澤焚化爐處理垃圾現場。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣多個鄉鎮垃圾長年送宜蘭利澤焚化，不過利澤前年開始減收花蓮垃圾，大量垃圾讓地方大感吃不消，現階段環保局採垃圾真空打包處理，降低惡臭，縣長徐榛蔚已請宜蘭縣府協助，爭取利澤廠增加花蓮垃圾焚化量，原則上同意將由目前每日100公噸提升至130公噸，以協助花蓮垃圾處理燃眉之急。

花蓮縣沒有自有垃圾焚化爐，僅少數鄉鎮垃圾掩埋場還有空間，其餘多半已飽和，須轉運到宜蘭利澤焚化爐處理。不過利澤前年底開始減收花蓮垃圾，去年也降低代收事業廢棄物，垃圾堆置問題再次讓花蓮人相當頭痛。

環保局副局長饒慶龍表示，隨著疫情趨緩，觀光人次增加，加上疫情期間外送量大增，造成垃圾量顯著增加，截至110年11月為止，花蓮縣110年年度垃圾產生量已高達139263公噸，每人每日垃圾產生量為1.29公斤，較109年同期高出2.4個百分點，導致垃圾僅能暫時堆置於各鄉鎮市轉運平台，且暫存空間有限。

縣長徐榛蔚率隊赴宜蘭參訪，針對花蓮既有掩埋空間已呈現飽和，徐榛蔚極力爭取利澤廠增加花蓮垃圾焚化量，由目前每日100公噸提升至130公噸，盼宜蘭縣府予以協助花蓮燃眉之急，為此饒慶龍表示，已原則同意，處理細節再詳談。

他說，環保局今年已向中央爭取到4500萬元，持續將垃圾量採真空方式打包，優先處理垃人口多、圾量大的花蓮市、吉安鄉。

饒慶龍同時表示，同步進行台泥「花蓮縣水泥業（窯）協同處理廢棄物民間自提BOO案」，和平廠內第3座水泥旋窯預定地興建的「氣化爐」，目前陸續取得相關許可開工，預計明年中旬完工試運轉。屆時將能有效解決花蓮垃圾問題。

宜蘭縣政府則回應，利澤焚化廠一定是優先處理縣轄的垃圾，有餘裕才能處理縣外的垃圾，花蓮縣從100公噸提升到130公噸，必須要評估現有焚化爐焚燒垃圾的情形，才能做決定。