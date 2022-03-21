港務公司推動花蓮港區四大主題區塊資產活化與觀光遊憩開發，辦理都市計畫變更為港埠遊憩專用區。董事長李賢義21日與花蓮縣長徐榛蔚簽署合作備忘錄，希望提升土地使用整合效率、吸引廠商投資進駐，並塑造海岸觀光廊帶發展。

「共同推動花蓮港區土地活化與觀光發展合作備忘錄」簽署典禮，行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、海洋委員會副主任委員蔡清標、交通部航政司長何淑萍、航港局副主任李彥明等有關機關首長代表均蒞臨觀禮見證。

花蓮港務分公司工程處指出，四塊土地中，花蓮港奇萊鼻海岸景觀區（東工地）將爭取國家海洋資源博物館選址計畫，並且打造villa等開發項目，海洋委員會將向中央爭取預算。另，民生路以東基地與漁業專業區的土地規劃打造觀光飯店及商場，其餘#13~#16碼頭水陸遊憩觀光廊帶及#1~#4碼頭親水遊憩區將作為複合型多用途使用。

港務公司針對商港觀光遊憩區塊已擬具初步整體規劃方案及都市計畫變更草案，並積極爭取國家海洋資源博物館選址計畫，攜手花蓮縣政府與航港局共同協處用地需求，後續將透過雙方建立之溝通平台，共同合作打造花蓮濱海觀光亮點，促進地方觀光休閒遊憩與海洋資源文化發展，為地方帶來觀光活水。