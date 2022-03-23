保時捷（Porsche）銷售夯，成為台灣豪華車買家新寵，保時捷原廠加速對台投資與布局，23日攜手港商利星行，在新竹竹北開設全新保時捷中心，瞄準多金的竹科工程師龐大購車商機市場。

同時台灣保時捷宣布，今年下半年還會開幕全新台南保時捷中心，明年第一季台中據點將全面新建完成，完成全台七都重要市場的布局，加速品牌在台銷售與市占率推進。

23日開幕的新竹保時捷中心，由國際級豪華車經銷商－香港利星行集團旗下智華汽車投資，看準新竹地區近年快速發展，竹科科技新貴購買力驚人，智華汽車斥資5.7億元在竹北中華路造打造台灣首座、同時也是亞洲第三座完整呈現保時捷最新CI規範設計Destination Porsche概念的展示中心，總樓地板面積高達3,400坪，擁有14處新車展示區、全棟共24個售後保修獨立工作位與109格停車位，並設置二座320Kw高速充電站，透過展間特殊規劃與最高規格軟硬體配備，全力拓展大新竹這個新藍海市場。